Маршруты автобусов продлили на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" будут ходить автобусы, их маршруты будут продлены до станции "Петровско-Разумовская". Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Также для пассажиров будет запущен рейс м40к, следующий от станции "Петровско-Разумовская" до улицы Лобненской, отметили в ведомстве.

Автобусы № 167, 170, 215к, 563, 656, 672 и 763 также продлеваются до "Петровско-Разумовской", они начнут останавливаться только у станции "Верхние Лихоборы".

Автобус, следующий по маршруту 179, будет совершать остановку также у станции "Петровско-Разумовская", подчеркнули в Дептрансе.

В ведомстве предупредили, что все автобусы № 447 проследуют до Бескудниковского переулка на момент закрытия столичной линии метро. От переулка все пассажиры смогут добраться до ближайших станций метрополитена.

Ранее сообщалось, что участок Люблинско-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" будет закрыт с 26 по 28 августа. В этот период "Петровско-Разумовская" временно станет конечной.

Все пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами с остановками у станций "Селигерская", "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Петровско-Разумовская", интервал движения транспорта в будни составит две минуты, в выходные – три минуты.



Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 26 по 28 августа