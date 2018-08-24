Движение восстановили на одной полосе улицы Большая Ордынка

Движение транспорта восстановили на одной полосе улицы Большая Ордынка после инцидента с грузовиком, сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Представители центра добавили, что городские службы ликвидируют последствия аварии. Грузовик уже отбуксировали с места происшествия.

Кроме того, восстановлен маршрут автобусов "м5", объезжавших улицу из-за ДТП, отметили в Twitter ГУП "Мосгортранса".

Ранее маршрут транспорта меняли из-за того, что улица оказалась частично перекрыта самосвалом, провалившимся в яму в асфальте. Автомобили объезжали место инцидента по велосипедной дорожке.

Инцидент с грузовиком произошел на улице Большая Ордынка в районе дома 22/2. "КамАЗ", нагруженный песком, провалился задними колесами под асфальт. Прибывшие на место ДТП коммунальные службы выгрузили песок, после чего грузовик вытянула пожарная машина.