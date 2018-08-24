На Большой Ордынке вытянули провалившийся под асфальт грузовик

Коммунальные службы вытащили грузовик, который провалился под асфальт на Большой Ордынке. Об этом передает телеканал Москва 24.

Инцидент с грузовиком произошел на улице Большая Ордынка в районе дома 22/2. "КамАЗ", нагруженный песком, провалился задними колесами под асфальт, перекрыв проезжую часть. Коммунальные службы выгрузили песок, а пожарная машина вытянула грузовик.

Движение транспорта на Большой Ордынке было полностью перекрыто, а маршрут автобуса "м5" скорректировали: при следовании от "Лубянки" автобусы курсировали по Большой Полянке.