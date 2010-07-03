"Аэрофлот" призвал пассажиров приезжать в аэропорт Милана заранее

18:01
18:01
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Фото: ТАСС/ZUMA/Ansa
"Аэрофлот" рекомендовал пассажирам, вылетающим из миланского аэропорта Мальпенса приезжать на регистрацию заранее. После 26 июля в авиагавани ожидается скопление людей на всех этапах контроля, предупредили в пресс-службе перевозчика.
Как уточнили в авиакомпании, с 27 июля главный аэропорт Милана Мальпенса будет работать с повышенной нагрузкой. Как следствие, предполетные процедуры могут затянуться и в аэропорту скопится множество пассажиров. Чтобы избежать спешки и стресса, "Аэрофлот" посоветовал своим клиентам приезжать на регистрацию не менее чем за три часа до вылета.
Представители "Аэрофлота" уточнили, что затруднения в работе Мальпенсы связаны с тем, что 27 июля терминал второго миланского аэропорта – Линате – закроют на реконструкцию. "Все обслуживаемые в нем рейсы будут переведены в Мальпенсу до завершения ремонта. По предварительной информации, ограничения продлятся до 26 октября", – сказано в сообщении пресс-службы.
Пассажиров предупредили, что инфраструктура Мальпенсы не позволяет открыть дополнительные стойки регистрации и увеличить число телетрапов. Кроме того, из-за особенностей трудового законодательства Италии большинство работников Линате невозможно временно перевести в Мальпенсу. "Таким образом, аэропорт будет вынужден справляться с повышенной нагрузкой в условиях дефицита ресурсов", – отметили в "Аэрофлоте". В компании также не исключили задержки вылета и прибытия рейсов.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" сократил время полетов в города Юго-Восточной Азии после открытия воздушного пространства Пакистана. Речь идет о рейсах в/из Пхукета, Хошимина, Бангкока, Дели. Воздушное пространство Пакистана временно закрыли 27 февраля из-за напряженности с Индией. Затем запрет неоднократно продлевался.
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