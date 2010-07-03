"Аэрофлот" сократил время полетов после открытия воздушного пространства Пакистана

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"Аэрофлот" сократил время перелета в города юго-восточной Азии после открытия воздушного пространства Пакистана.

Речь идет о рейсах в/из Пхукета, Хошимина, Бангкока, Дели.

"Продолжительность полета по этим направлениям сокращена и составляет: Шереметьево – Дели – 6 часов; Дели – Шереметьево – 6 часов 35 минут; Бангкок – Шереметьево – 10 часов; Пхукет – Шереметьево– 10 часов 10 минут; Хошимин –Шереметьево – 10 часов 15 минут", – говорится на сайте перевозчика.

Воздушное пространство Пакистана временно закрыли по соображениям безопасности 27 февраля из-за напряженности с Индией. Затем запрет неоднократно продлевался.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков одной из группировок на пакистанской территории. В ответ Исламабад поднял свои истребители, которые нарушили границу в районе спорного штата Джамму и Кашмир. В конфликте потери понесли обе стороны.

Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) заявило, что воздушное пространство страны закрыто для коммерческих рейсов. Пакистан также приостановил внутренние рейсы в Исламабад, Лахор, Мултан, Фейсалабад и Сиалкот. В свою очередь, в Индии закрыли пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

Из-за запрета на полеты российские перевозчики заявили об изменении маршрутов и увеличении времени полетов в популярные у туристов страны Азии. Последовали задержки рейсов. Только 28 февраля на несколько часов задержали вылет самолетов из Шереметьева в Пекин, Шанхай и Бангкок, а также из Пхукета и Дели в московский аэропорт.