Более 20 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах отменили и задержали свыше 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

В частности, 10 рейсов задержали и четыре отменили в аэропорту Внуково. Вылеты четырех самолетов отложены в Домодедово, а два вылета отменены.

В Шереметьево задержали два рейса, еще один отменили.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 30 июня.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендовали строить маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

