Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Больше 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы, информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Согласно его данным, в Шереметьеве задержано 11 вылетов. В Домодедове задержано 6 рейсов и отменено 15. В Жуковском и во Внукове задержанных бортов нет.

Накануне в столичных аэропортах не вылетели около 130 самолетов. К задержкам вылетов привели сложные метеоусловия.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре в субботу. По этой причине на 23 февраля был объявлен желтый уровень погодной опасности.

В воскресенье, 24 февраля, в городе ожидается потепление, снегопады и порывистый ветер. Этому будет способствовать теплый атмосферный фронт, который пройдет через столицу и область.