Почти 130 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Почти 130 рейсов были задержаны и отменены в столичных аэропортах вечером 22 февраля. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Расписания".

В частности, в аэропорту Шереметьево пришлось задержать 92 рейса, во Внукове − 12 рейсов. Еще пять рейсов были задержаны и 19 отменены в аэропорту Домодедово.

К задержкам вылетов привели сложные метеоусловия. Ранее в МЧС предупреждали о сильном ветре, метели и гололедице в столице в пятницу, 22 февраля.