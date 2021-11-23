В Москве завершился мотосезон

Фото: Агентство "Москва"

Департамент транспорта Москвы объявил об официальном завершении столичного мотосезона. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Мы очень просим мотоциклистов не выезжать на дороги – наледь может стать причиной ДТП", – отметили в департаменте.

Мотоциклистам напомнили, что летняя резина не обеспечивает качественного сцепления с дорогой. Кроме того, из-за льда увеличивается тормозной путь транспорта.

Также в ГИБДД подвели итоги прошедшего мотосезона и сообщили, что за 10 месяцев на дорогах Москвы произошли 733 аварии с участием двухколесного транспорта. В результате ДТП погибли 39 человек, более 700 пострадали.

Ранее сообщалось, что Минюст подготовил проект нового Кодекса об административных правонарушениях, добавив туда ряд новых норм. В частности, мотоциклистов и водителей иного аналогичного транспорта могут оштрафовать за управление средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования.

