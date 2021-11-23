В Москве завершился мотосезон

Фото: Агентство "Москва"
Департамент транспорта Москвы объявил об официальном завершении столичного мотосезона. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Мы очень просим мотоциклистов не выезжать на дороги – наледь может стать причиной ДТП", – отметили в департаменте.
Мотоциклистам напомнили, что летняя резина не обеспечивает качественного сцепления с дорогой. Кроме того, из-за льда увеличивается тормозной путь транспорта.
Также в ГИБДД подвели итоги прошедшего мотосезона и сообщили, что за 10 месяцев на дорогах Москвы произошли 733 аварии с участием двухколесного транспорта. В результате ДТП погибли 39 человек, более 700 пострадали.
Ранее сообщалось, что Минюст подготовил проект нового Кодекса об административных правонарушениях, добавив туда ряд новых норм. В частности, мотоциклистов и водителей иного аналогичного транспорта могут оштрафовать за управление средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования.
"Жизнь в большом городе": "мотосезон"
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