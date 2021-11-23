Волонтеры информируют москвичей об изменениях маршрутов транспорта в ЦАО и ЮАО

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Свыше 50 волонтеров информируют пассажиров об изменениях маршрутов наземного транспорта в центре и на юге столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

Как уточняется, после изменения маршрутов появились жалобы от горожан на то, что они не могут разобраться в новых маршрутах транспорта. В соцсетях пользователи сообщают, что особенно трудно пожилым людям.

"Сейчас в городе работают 56 волонтеров, которые информируют пассажиров на более чем 20 крупнейших точках во всех районах Южного и Центрального округа. Мы внимательно следим за обратной связью от жителей и при необходимости усиливаем информирование. Мы продолжим разъясняющую работу и будем точечно доносить информацию по изменениям", – говорится в сообщении Дептранса.

В пресс-службе добавили, что на остановках размещены плакаты, где есть пометки с номерами маршрутов, какими они были и какими стали. Также на "Яндекс.Картах" доступен сервис, позволяющий посмотреть все маршруты.

С 20 ноября в центре и на юге Москвы изменилась схема движения общественного транспорта. В столице заработала новая маршрутная сеть "Магистраль". Цель изменений – улучшить работу магистральных маршрутов: их скорректировали таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться как можно большему количеству пассажиров.

