Как изменилась разметка на дорогах Москвы в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2018 году в Москве обустроили 11 новых разворотов на пяти столичных магистралях. Организация дополнительных полос и переразметка позволила разгрузить "проблемные" участки на дорогах и увеличила скорость движения. Об этом рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

"С помощью переразметки дорог удалось разгрузить несколько радиальных, хордовых и кольцевых магистралей, на которых ранее возникали временные заторы. Новые развороты, организованные на пяти магистралях, позволяют водителям экономить до 10 минут в пути", – сказал он.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на слова Юрьева, три новых разворота появились на Бутырской улице, четыре – на Хорошевском шоссе, два – на Севастопольском проспекте и еще по одному развороту на Балаклавском проспекте и на улице Подольских Курсантов.

По данным ЦОДД, благодаря переразметке за прошедший год более 100 участков московских дорог поехали быстрее. Благодаря изменению схемы движения на дорогах города стало меньше так называемых "бутылочных горлышек" – мест, в которых возникают заторы. На нескольких участках пропускная способность выросла до 50 процентов. В центре отмечают, что если разметка стерлась, об этом можно сообщить на портале "Наш город".

С начала 2018 года в Москве ввели в эксплуатацию 98,5 километра дорог, 53 искусственных сооружения (мосты, эстакады и путепроводы) и 17 пешеходных переходов. Изначально предполагалось возвести 94,5 километра автомобильных дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Однако этот план был перевыполнен еще в сентябре.

До конца года планируется достроить участок Варшавского шоссе от Проектируемого проезда № 728 до обводной дороги на Подольск. Также должно быть запущено движение по разворотной эстакаде на участке новой дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе.

Согласно Адресной инвестиционной программе, до 2021 года в столице введут 280 километров автомобильных дорог, 30 пешеходных переходов и 83 искусственных сооружения.