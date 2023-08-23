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450 тыс москвичей будут в зоне обслуживания станций второй очереди Троицкой линии

Юлиана Княжевская: в состав участка продления Троицкой линии метро войдут шесть станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Порядка 450 тысяч жителей столицы окажутся в зоне обслуживания станций второй очереди строящейся Троицкой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

"В состав участка продления Троицкой линии войдут шесть станций: "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Проект этого отрезка новой линии находится на финальной стадии разработки", – рассказала Княжевская.

Она добавила, что после запуска этой ветки метро проживающие вблизи к ее станциям горожане смогут ежедневно экономить в поездках около получаса. Ожидается, что общий пассажиропоток линии составит 1,5 миллиона человек.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщил, что первые 11 станций Троицкой линии достроят к концу следующего года. По его словам, в Москве прежде никогда одновременно не запускалось такое количество станций.

Между тем Сергей Собянин позже уточнил, что Троицкая линия будет состоять из 17 станций. Ее общая протяженность превысит 40 километров. Отдельные участки линии готовы уже более чем наполовину, например, готовность участка от "Новаторской" до "Бачуринской" оценивается в 70%.

Специалисты рассказали о процессе строительства станций Троицкой линии метро

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