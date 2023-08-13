Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжается строительство Троицкой линии метро, отдельные ее участки готовы более чем наполовину, а участок отрезок от "ЗИЛа" до "Коммунарки" планируется запустить уже в следующем году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Ветка станет самой протяженной за границами МКАД – ее общая длина составит больше 40 километров. Здесь будет 17 станций, они в разных стадиях готовности", – написал мэр.

Так, участок от "Новаторской" до "Бачуринской" готов уже на 70%. Сейчас там идут отделочные работы и монтаж инженерных систем. От "Бачуринской" до "Коммунарки" вместе с отделкой и монтажом инженерных систем продолжаются монолитные работы.



Тем временем на станциях до "Новаторской", в том числе на "ЗИЛе", идет устройство основных конструкций, продолжается проходка тоннелей.



Первый участок – от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка" – планируется завершить в 2024 году. Далее новую линию столичной подземки протянут до Троицка: пока что утвержден проект участка до станции "Кедровая".

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев в интервью телеканалу Москва 24 сообщил, что первые 11 станций Троицкой линии достроят к концу следующего года. По его словам, в Москве прежде никогда одновременно не запускалось такое количество станций.



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