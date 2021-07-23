Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 24 июля

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Компенсационные автобусы будут запущены на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) в связи с техническими работами, передает Агентство "Москва".
"24 июля с 01:35 до 21:35 будут закрыты первый и третий пути на станции Лесной городок и первый путь на участке Внуково – Толстопальцево в связи с переключением третьего пути на новую ось", – заявили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
По информации компании-перевозчика, для пассажиров в оборот выведут 20 компенсационных автобусов. Они будут следовать по маршрутам Солнечная – Апрелевка, Солнечная – Нара, Апрелевка – Киевский вокзал, Лесной городок – Киевский вокзал.
Кроме того, на маршрутах Киевский вокзал – Нара, Внуково – Лесной Городок и Солнечная – Лесной Городок будут доступны рейсы в обратном направлении.
Ранее сообщалось, что в каждые выходные июля будет частично закрыт участок МЖД-2 между станциями Курский вокзал и Каланчевская. Технологические окна с 12:00 до 14:00 необходимы для реконструкции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: