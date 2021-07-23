Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 24 июля

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Компенсационные автобусы будут запущены на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) в связи с техническими работами, передает Агентство "Москва".

"24 июля с 01:35 до 21:35 будут закрыты первый и третий пути на станции Лесной городок и первый путь на участке Внуково – Толстопальцево в связи с переключением третьего пути на новую ось", – заявили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По информации компании-перевозчика, для пассажиров в оборот выведут 20 компенсационных автобусов. Они будут следовать по маршрутам Солнечная – Апрелевка, Солнечная – Нара, Апрелевка – Киевский вокзал, Лесной городок – Киевский вокзал.

Кроме того, на маршрутах Киевский вокзал – Нара, Внуково – Лесной Городок и Солнечная – Лесной Городок будут доступны рейсы в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что в каждые выходные июля будет частично закрыт участок МЖД-2 между станциями Курский вокзал и Каланчевская. Технологические окна с 12:00 до 14:00 необходимы для реконструкции.