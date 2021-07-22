Поезда "Иволга" запустят для перевозки гостей авиасалона МАКС-2021

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда "Иволга" запустят на Казанском направлении МЖД 24 и 25 июля для перевозки гостей авиасалона МАКС-2021. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

"На МАКС-2021 ЦППК доставит гостей на "Иволгах" – флагманских поездах МЦД. Добраться до Международного авиасалона можно будет от Казанского вокзала: мы пустим по этому направлению две "Иволги", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что "Иволги" будут ходить по маршруту экспрессов с остановками на станциях Выхино, Люберцы, Отдых, Раменское.

Авиакосмический салон МАКС-2021 открылся в Жуковском 20 июля, а завершится 25 июля. Владимир Путин назвал МАКС важной и востребованной площадкой, на которой презентуются достижения отечественной и зарубежной авиации.

За первые дни работы салона "Рособоронэкспорт" подписал на МАКС-2021 13 контрактов на поставку вооружений и военной техники на сумму более 1 миллиарда евро.