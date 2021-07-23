Электрички на Горьковском направлении могут опаздывать из-за перебоев с электроэнергией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Электрички на Горьковском направлении МЖД могут отправляться и прибывать с опозданием до 15 минут, сообщает пресс-служба магистрали.

Это связано с кратковременными перебоями с электроэнергией. Уточняется, что опаздывает отправление и прибытие электричек со станции Москва-пассажирская-Курская.

МЖД делает все возможное, чтобы ввести поезда в график.

Ранее стало известно, что на Горьковском направлении железной дороги из-за остановки поезда по техническим причинам около станции Нижегородская было затруднено движение в сторону столицы.