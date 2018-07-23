Фото: портал мэра и правительства Москвы
Второй дорожный знак на гнущейся стойке установили в центре столицы, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Табличка появилась по адресу Хохловский переулок, дом 9. Знаки на гнущихся стойках монтируют в рамках пилотного проекта, сообщает Агентство "Москва".
Первый подобный знак появился на Бутырском валу. Стойки выдержат наезд автомобиля, они прогнутся и примут прежнюю форму. Сейчас при ДТП в столице повреждается около 50 знаков каждый год.
Если эксперимент пройдет успешно, то количество знаков могут увеличить. Конструкцию протестируют в разных погодных условиях. Пробный период может охватить несколько сезонов.
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