Новые "гнущиеся" дорожные знаки протестируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦОДД установил в столице новый дорожный знак на гибкой стойке, который при столкновении с автомобилем остается на месте и принимает прежнюю форму, сообщает ТАСС.

В качестве эксперимента знак появился в районе дома 32 по улице Бутырский Вал. Если пилотный проект окажется успешным, такие конструкции установят и на других участках дорог.

Как рассказали в ЦОДД, в результате аварий в Москве ежегодно повреждается около 50 дорожных конструкций, причем после наездов автомобилей стойки с дорожными знаками деформируются и подлежат замене.

На гибкой стойке из нержавеющей стали зафиксирован знак "Пешеходный переход". Сама стойка закреплена на шарнирах, которые позволяют ему оставаться на месте, не повреждаться и выгибаться до 90 градусов в любом направлении.

Практика европейских городов показала, что такие стойки выдерживают более 20 наездов, а ее гарантийный срок службы составит пять лет.

Центр организации дорожного движения постоянно контролирует дорожные знаки и светофоры. Только с начала года сотрудники ЦОДД выявили 120 адресов, где дорожные знаки и светофоры закрыты деревьями.

В префектуры направлены 32 заявления для устранения недостатков, поскольку эти объекты всегда должны быть всегда заметны на дорогах в рамках безопасности жителей города.