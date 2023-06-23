Выход № 2 станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро Москвы закроют 24 июня

Фото: mosmetro.ru

Выход № 2 станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро Москвы закроют в связи с проведением традиционного городского праздника выпускников в парке Горького. Об этом сообщается в телеграм-канале департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Вход будет закрыт в период с 12:00 24 июня до 7:00 25 июня.

"Пожалуйста, планируйте поездки заранее и пользуйтесь выходом № 1 станции "Октябрьская" Кольцевой линии или выходом № 3 станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии", – говорится в сообщении.

Москвичей также предупредили, что в центре столицы 24 июня будет временно перекрыто движение для транспорта. Это связано с проведением бала для школьников "Выпускник".

Так, с 08:00 24 июня до 07:00 25 июня водители не смогут проехать по улице Ильинке, а также в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки.

Общегородской выпускной пройдет в Парке Горького в ночь с 24 на 25 июня