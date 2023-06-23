Движение перекроют в центре Москвы во время выпускного бала 24 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы 24 июня будет временно перекрыто движение для транспорта в связи с проведением бала для школьников "Выпускник". Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Отмечается, что с 8 утра 24 июня до 7 утра 25 июня граждане не смогут проехать по улице Ильинке, а также в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки.

Движение будет перекрыто на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта, ограничения будут действовать с 16:00 24 июня до 07:00 25 июня.

Ведомство предупреждает, что с 00:01 22 июня до окончания мероприятия москвичи не смогут припарковать автомобили на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади.

Дептранс призвал жителей столицы планировать поездки заранее с учетом введенных ограничений.

Ранее сообщалось, что автобусы Б и с910 не будут останавливаться у Парка Горького в Москве во время выпускного вечера c 16:00 24 июня до конца мероприятия 25 июня.

Дептранс посоветовал пользоваться остановкой у метро "Октябрьская".



Общегородской выпускной пройдет в Парке Горького в ночь с 24 на 25 июня