Оплату проезда "Кошельком" карты "Тройка" запустили на Ярославском направлении МЖД

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Оплату проезда "Кошельком" транспортной карты "Тройка" запустили на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом заявила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Стоимость поездок останется прежней, а время прохода на станции сократится на несколько секунд", – подчеркивается в сообщении.

Так, пассажиры смогут оплачивать проезд "Кошельком" на участках от Ярославского вокзала до станций Сергиев Посад, Фрязино-Пассажирская и Монино.

Главным преимуществом является экономия времени, поскольку владельцы "Тройки" могут не стоять в очереди. Они могут пополнить баланс "Кошелька" в кассе или билетопечатающем автомате.

"Затраченное время на поездку таким образом существенно сократится, что, по нашим подсчетам, сэкономит людям до двух суток в год", – отметил директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

При входе на станцию цена составит 30 или 47 рублей, оставшаяся сумма погасится в конце поездки.

Ранее говорилось, что в столичном метро и МЦК начали тестировать виртуальную "Тройку". Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что виртуальную "Тройку" можно будет выпустить в личном кабинете приложения "Метро Москвы".