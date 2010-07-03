Туристы вылетят с острова Хайнань с 30-часовой задержкой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рейс F7-9854 авиакомпании iFly Airlines, который должен был в четверг, 23 мая, вылететь с острова Хайнань в московский аэропорт Внуково, перенесли более чем на 30 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Перед вылетом у лайнера в системе кондиционирования была выявлена неисправность. В результате потребовалось дополнительное техническое обслуживание. В инженерной авиационной службе заявили, что проблему устранят в течение дня.

На время задержки рейса все пассажиры размещены в гостинице, им предоставляются все необходимые услуги.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing 767 компании Air Astana, выполнявший рейс до Москвы, вернулся в аэропорт вылета в Нур-Султане из-за неполадок в работе двигателя. Инцидент произошел вечером во вторник, 21 мая.

