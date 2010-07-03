Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", во Внукове отложили два рейса и перенесли пять.

В Домодедове четыре рейса задержали и 12 отменили, а в Шереметьеве задержали пять рейсов.

Ранее сообщалось, что пассажиры Sukhoi Superjet 100 отказались лететь самолетом из Ульяновска в Москву.