Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Маршруты автобусов в центре Москвы изменятся 24 апреля из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

С 20:20 автобусы "М1" будут курсировать от больницы МПС до площади Тверская Застава и от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник". Автобусы № 904 будут ездить от 4-го микрорайона Митино до площади Тверская Застава.

В это же время изменится маршрут автобуса "М10", он будет следовать от улицы Лобненская до станции метро "Маяковская". Автобусы № 101 и "С43" будут следовать от Силикатного завода до метро "Краснопресненская".

С 21:30 автобусы "А", "М2", "М3", "М5", "М6", "М27", № 15, 144, 158 могут следовать с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что в девяти столичных округах изменится режим работы автобусов. Изменения будут действовать 21, 27 и 28 апреля, 4, 5, 7 и 9 мая, а также 16 июня.

Так, с 27 по 4 мая автобус-экспресс "Э", который следует до станции метро "Кузьминки", будет останавливаться у Кузьминского кладбища. В эти дни также можно будет добраться на экспрессе до Востряковского кладбища. Он будет курсировать от станции метро "Озерная" до станции "Юго-Западная".

Автобус-экспресс "Э2" будет курсировать от станции "Щербинка" до Щербинского кладбища, делая остановку на "Автостоянке" в 4-м микрорайоне Щербинки.