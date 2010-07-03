Около миллиона пассажиров перевезли автобусы новых маршрутов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1 миллиона пассажиров перевезли автобусы 13 новых маршрутов в ТиНАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В апреле маршрутами стали пользоваться около 100 тысяч человек каждую неделю. Около половины поездок совершили льготники.

"Ожидаем, что эти направления станут еще более востребованными, а ежемесячный пассажиропоток на них увеличится до 600 тысяч человек", – рассказал директор компании "Организатор перевозок" Павел Павлов.

Самым популярным стал маршрут № 967. Автобусы следуют от жилых комплексов в Коммунарке до станций метро "Бульвар Адмирала Ушакова" и "Улица Скобелевская", а также до торгового центра "Мега Теплый стан". По маршруту с 05:00 до 23:30 следуют 11 автобусов. Они подходят к остановкам каждые 12 минут.

Автобусы следуют до Троицка, деревень Пучково и Шеломово, поселения Киевский, а также до железнодорожных станций Крекшино, Щербинка, Бекасово-1 и Бекасово-Сортировочное. На маршрутах следуют современные и комфортные автобусы экологического класса "Евро-5". Они оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления салона, а также информационными табло и электронными указателями номера маршрута.

Новые автобусные направления доступны почти для 73 тысяч жителей ТиНАО. 13 маршрутов обслуживают коммерческие перевозчики.