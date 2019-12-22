Десятки эвакуаторов выстроились в форме новогодней елки в Москве

Столичный паркинг в рамках новогоднего флешмоба выстроил эвакуаторы в форме елки. Видео появилось на официальной странице организации в Twitter.

"Запустили новогодний челлендж "Елка из автомобилей в Instagram", – говорится в сообщении.

Пресс-служба АМПП также призывает подхватить идею коллегам. В частности, Московский паркинг хотел бы увидеть похожие елки от МЧС России, ЦОДД и оператора общественного транспорта Лондона.

В прошлом году оркестр МЧС устроил флешмоб для пассажиров столичного метрополитена. На станции "Курская" музыканты исполнили популярные новогодние композиции и песни про спасателей.

