Столичных водителей попросили временно пересесть на общественный транспорт

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Столичных автомобилистов попросили воспользоваться общественным транспортом в период с 15 часов до 20 часов пятницы, 22 декабря. В ЦОДД прогнозируют осложнение ситуации на дорогах в связи с подготовкой к новогодним праздникам.

В большей степени это касается центральной части города. Кроме того, большой поток автомобилей ожидается на вылетных магистралях по направлению в область, сообщает пресс-служба ЦОДД.

По прогнозам синоптиков, погода в выходные в столичном регионе превысит климатическую норму на 6–7 градусов. Температура в пятницу и субботу составит от -1 до -3 градусов. В воскресенье – от -1 до +1 градуса.