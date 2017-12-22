Температура воздуха в выходные в Москве превысит норму на 6–7 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура воздуха в выходные в столичном регионе превысит климатическую норму на 6–7 градусов.

"В выходные погоду будет определять балтийский циклон, поэтому будет облачно, временами пройдут снегопады, мокрый снег. Температура сегодня и завтра в пределах минус 1- минус 3 градусов. А в воскресенье, 24 декабря, дойдет до значений близких к нулю - от плюс 1 до минус 1 градуса", – рассказал Агентству "Москва" представитель центра погоды "Фобос".

Ранее сообщалось, что погода в мегаполисе к выходным станет холоднее. Метеорологи обещают до минус 10 градусов ночью. Правда, только по ночам. В столицу ожидают снег и метель. При этом синоптики отметили, что 22 декабря может стать самым морозным днем с начала зимы.