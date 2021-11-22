В Шереметьево приостановлено движение одного из двух поездов межтерминального перехода

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В аэропорту Шереметьево приостановлено курсирование одного из двух поездов межтерминального перехода по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

"Технические службы Шереметьево оперативно предпринимают все необходимые меры для скорейшего возобновления работы одного из двух поездов МТП в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Прибывающим в аэропорт пассажирам рекомендуют сразу направляться в соответствующие терминалы вылета. Кроме того, их призывают пользоваться общественным транспортом, двигаясь между терминальными комплексами.

Ранее стало известно, что поезда на Киевском направлении задерживались из-за перебоев в напряжении контактной сети. Было затруднено движение в обе стороны. Ограничение коснулось и аэроэкспрессов.