Двухэтажные экспрессы пустили в аэропорт Домодедово

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Двухэтажные экспрессы начали ходить с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово. До конца года весь подвижной состав на Домодедовском и Внуковском направлениях заменят новыми поездами – будет введено семь двухэтажных поезда.

Составы произведены швейцарской компанией Stadler специально для компании "Аэроэкспресс". Они обеспечат комфортную перевозку пассажиров по наиболее востребованному интермодальному маршруту, сообщает пресс-служба перевозчика.

В салоне новых поездов появилось больше свободного места, добавлены места для размещения большого количества багажа. Все кресла легко трансформируются в удобное положение. Каждый вагон оборудован видеосистемой, климат-контролем, розетками и бесплатной Wi-Fi сетью.

Для маломобильных пассажиров предусмотрен специальный лифт для перемещения между этажами.