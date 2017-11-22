Три новых концертных площадки открыли на МЦК

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Три новые площадки для музыкантов открылись на станциях Московского центрального кольца (МЦК) в вестибюлях Делового Центра, Кутузовской и Лужников. Всего артисты из проекта "Музыка в метро" играют для горожан на четырех точках.

"Первая площадка для живых концертов на МЦК открылась на станции Площадь Гагарина в августе этого года. Она стала очень популярной среди пассажиров, поэтому мы решили добавить еще три места для выступлений", – цитирует первого замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова портал мэра и правительства Москвы. Всего в столице работает 18 площадок для концертов проекта "Музыка в метро": 14 точек в подземке и четыре – на МЦК.

По словам Латыпова, музыканты помогают поднять настроение и зарядить пассажиров позитивными эмоциями. Всего с запуска проекта артисты выступили уже более 15 тысяч раз.

Первые площадки "Музыки в метро" появились весной 2016 года на станциях метро "Выставочная", "Маяковская" и "Курская". В 2017 году открыли еще 12 мест для проведения концертов. Всего в проекте 200 команд, которые прошли прослушивание и получили годовое разрешение на выступление. Время, дату и место концертов они выбирают самостоятельно через сайт проекта.

Полный список площадок с живой музыкой можно посмотреть здесь. В будни они открыты с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, а в выходные дни – с 10:00 до 22:00. В часы пик концерты не проводятся.