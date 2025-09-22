Москвичи смогут арендовать велосипед на спецусловиях в честь Дня без автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи могут арендовать велосипед городского проката на специальных условиях в честь Дня без автомобиля, сообщили в столичном Дептрансе со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вице-мэр отметил, что в настоящее время в парке "Велобайка" свыше 9 тысяч велосипедов и электроскутеров. День без автомобиля является хорошей возможностью воспользоваться альтернативными способами передвижения и оценить их, подчеркнул заммэра.

Как рассказали в Дептрансе, День без автомобиля отмечается 22 сентября. Стоимость специального тарифа для горожан составит 249 рублей. Он будет действовать в течение суток с момента оплаты, также для пользователей будут бесплатными первые 30 минут каждой поездки. С 31-й минуты начнет действовать поминутная тарификация.

При этом число поездок в течение 24 часов неограниченно, таким образом, каждые 30 минут пользователям сервиса будут доступны бесплатные поездки. Тариф "День без автомобиля" можно купить в приложении "Велобайк" только 22 сентября.

Ранее новые велополосы появились на востоке, западе, северо-западе, юге, юго-западе, а также в центре Москвы. Их месторасположение было выбрано с учетом предпочтения запросов горожан. Востребованность маршрутов определяется исходя из сведений о поездках, совершаемых жителями.