Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 09:58

Транспорт

Москвичи смогут арендовать велосипед на спецусловиях в честь Дня без автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи могут арендовать велосипед городского проката на специальных условиях в честь Дня без автомобиля, сообщили в столичном Дептрансе со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вице-мэр отметил, что в настоящее время в парке "Велобайка" свыше 9 тысяч велосипедов и электроскутеров. День без автомобиля является хорошей возможностью воспользоваться альтернативными способами передвижения и оценить их, подчеркнул заммэра.

Как рассказали в Дептрансе, День без автомобиля отмечается 22 сентября. Стоимость специального тарифа для горожан составит 249 рублей. Он будет действовать в течение суток с момента оплаты, также для пользователей будут бесплатными первые 30 минут каждой поездки. С 31-й минуты начнет действовать поминутная тарификация.

При этом число поездок в течение 24 часов неограниченно, таким образом, каждые 30 минут пользователям сервиса будут доступны бесплатные поездки. Тариф "День без автомобиля" можно купить в приложении "Велобайк" только 22 сентября.

Ранее новые велополосы появились на востоке, западе, северо-западе, юге, юго-западе, а также в центре Москвы. Их месторасположение было выбрано с учетом предпочтения запросов горожан. Востребованность маршрутов определяется исходя из сведений о поездках, совершаемых жителями.

"Физкультура": велоспорт

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика