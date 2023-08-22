Сводовую часть станции "Коммунарка" построили на 81%

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сводовую часть станции "Коммунарка" выполнили на 81% в рамках строительства Троицкой линии столичного метрополитена. Об этом сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что проектом предусматривается создание перекрытия платформенной части в виде кессонированного свода. Затем специалисты проведут высококачественную отделку поверхности, на которую затратят 2,3 тысячи кубических метров бетона. По его информации, общая готовность станции – почти 50%.

Добавляется, что станция "Коммунарка" открытого способа работ и мелкого заложения. Там находятся два вестибюля, при каждом – пешеходные переходы, есть платформенная часть. Лестничные выходы пешеходных переходов оборудованы наземными павильонами. В их объемы интегрированы лифты для МГН и венткиоски.

В департаменте поделились, что на платформенном участке станции принята колонная двухпролетная конструктивная схема. Вдоль конструктивной оси станции проходит архитектурный светильник. Он пронизывает пространство, которое образовано чередованием глянцевых плоскостей путевых стен и потолка и матовых поверхностей несущих рам. Путевые стены и потолки созданы в едином ключе.

В облицовке были использованы трехслойные алюминиевые панели с глянцевой поверхностью с нанесенным фоновым рисунком для заглубленных и с матовой поверхностью для выступающих из плоскости элементов.

В сообщении подчеркнули, что Троицкая линия улучшит транспортное обслуживание населения поселений Сосенского, Воскресенского, Щербинки Новомосковского административного округа при помощи новой скоростной беспересадочной связи между столичными районами. Также жители смогут снизить затраты времени на поездку по городу, будет обеспечена комфортная пересадка с наземных видов транспорта на метрополитен, улучшена экологическая ситуацию поселения Сосенское.

Ранее стало известно, что станция "Академическая" будущей Троицкой линии метро готова на 30%. Отмечалось, что строители закончили вынос инженерных коммуникаций и завершили устройство ограждающих конструкций.

До этого глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщил, что первые 11 станций Троицкой линии метро – от "ЗИЛа" до "Коммунарки" – планируется достроить уже к концу 2024 года. По его словам, в Москве еще никогда не запускалось одновременно 11 станций метро.

"Мой район. Навигатор": Троицкая линия метро заработает в 2024 году