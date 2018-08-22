Расписание электричек Белорусского направления МЖД временно изменится

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Электропоезда Белорусского направления Московской железной дороги временно будут следовать по другому расписанию. График движения изменят в связи с укладкой новых бесстыковых путей, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в пресс-службе МЖД, на Белорусском направлении начались масштабные работы, которые продлятся до конца сентября. Речь идет об укладке новых путей на первом главном пути перегона Одинцово-Голицыно. В перспективе новая ветка повысит скорость движения поездов, отмечают специалисты.
Строительные работы начались 20 августа и продлятся до 29 сентября. Они проводятся в будни с 9:10 до 17:10. В данный период времени пропуск поездов организован по одному пути. Расписание пригородных поездов скорректировано.
Несколько электричек будут курсировать по укороченному маршруту, ряд поездов выведут из расписания, у некоторых электропоездов изменится количество остановок.
Для удобства жителей населенных пунктов на участке Одинцово-Голицыно компанией-перевозчиком назначены компенсационные автобусы. С их расписанием можно ознакомиться на сайте АО "Центральная ППК".
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