Новый участок желтой ветки разгрузит магистрали на западе Москвы на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе на западе столицы на 15–20 процентов, сообщает Стройкомплекс Москвы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, это также улучшит экологическую ситуацию в ЗАО. Около половины населения районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселений Московский и Внуковское будет жить в пешей доступности от станций подземки.

Протяженность нового участка желтой ветки достигает порядка 14 километров. Он включает в себя станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Открыть участок должны в конце августа – начале сентября, а 21 июня по нему запустили поезда в тестовом режиме.

До конца года в столице в эксплуатацию введут 15 станций метро. Всего в текущем году планируется сдать 24 станции, девять из которых уже открыты.

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