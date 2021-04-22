Движение на участке трассы М2 "Крым" в районе Щербинского кладбища ограничат

Фото: портал мэра и правительства МосквыДарья Мясина

В связи с религиозными праздниками движение транспорта на участке трассы М2 "Крым" в районе Щербинского кладбища в Подольске ограничат 24 апреля, а также 2 и 9 мая. Об этом сообщается на сайте ФКУ "Центравтомагистраль".

"На участке трассы М2 "Крым" в районе Щербинского кладбища анонсируются временные ограничения пропускной способности. Ограничения движения вводятся в связи с религиозными праздниками", – говорится в сообщении.

24 апреля, 2 и 9 мая с 08:00 до 16:00 будет ограничен съезд грузового транспорта на 29-м километре трассы М2 "Крым". Помимо этого, в это время будет запрещено движение по путепроводу над дорогой М2 "Крым" – от Щербинского кладбища до Молодцовского проезда.

Ранее сообщалось, что движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто 23–24 апреля и 9 мая в связи с прибытием и убытием военной техники для подготовки и проведения парада Победы.