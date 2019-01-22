Новая "Москва": более 550 комфортных вагонов поступит в метрополитен

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

До конца года в столичный метрополитен поступят 552 новых вагонов "Москва", сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В 2018 году на линии метро вышло 498 вагонов "Москва". Подвижной состав подземки с 2010 года обновился на 49% – за восемь лет появилось 2 тысячи 413 новых вагонов.

Пока поезда "Москва" курсируют только на фиолетовой, рыжей и голубой ветках метро. Еще четыре поезда в настоящий момент готовят к запуску на Большой кольцевой и Солнцевской линиях.

Ранее сообщалось, что в январе-марте в метро появятся поезда "Москва-2019" с QHD-экранами и мягкими креслами. Обновят не только интерьер, но и технические системы вагонов, В частности, над дверьми для удобства пассажиров установят информационные табло с высокой точностью изображения.