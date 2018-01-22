В аэропорту Домодедово к 2055 году построят шесть взлетно-посадочных полос

22 января, 18:58
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В аэропорту Домодедово планируют построить шесть взлетно-посадочных полос к 2055 году. Об этом сообщает ТАСС.
Новые полосы будут строить в рамках перехода на использование аэродрома по концессии. По договору аэродром расширят до восьми полос. До 2037 года в воздушной гавани появятся третья и четвертая полосы, а к 2055 году – еще четыре полосы. Отмечается, что строительство новых полос не потребует затрат федерального бюджета.
Как ранее сообщали СМИ, концессионные соглашения с воздушными гаванями заменят договоры аренды аэродромного имущества. Благодаря этому операторы аэродромов смогут самостоятельно инвестировать в развитие инфраструктуры. Расходы предлагается возмещать за счет сборов за взлетно-посадочные операции.
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