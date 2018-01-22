Аккредитация такси для работы на ЧМ-2018 начнется с 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Аккредитация такси для работы на чемпионате мира по футболу 2018 года стартует 1 февраля. Ее будет проводить Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
"Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) с 1 февраля 2018 года начнет добровольную аккредитацию такси для работы на чемпионате мира по футболу", – цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва". "Это позволит повысить качество обслуживания и безопасность гостей чемпионата", – пояснили в транспортном комплексе.
Чтобы получить аккредитацию, водители должны будут оплатить все штрафы, а их машины не могут быть старше четырех лет. Кузов такси в столице должен быть желтого цвета, а в Подмосковье – белого с желтой и серой полосами. Кроме того, на машине необходимо установить фонарь с "шашечками", которые должны присутствовать и на бортах. В салоне предписано разместить информацию о водителе и тарифах.
"В число необходимых требований также входят наличие детского кресла и оборудования для безналичной оплаты проезда", – добавили в ведомстве.
Как ранее пояснил заммэра, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, такими мерами власти стараются исключить ситуации, когда гостей обманывают недобросовестные перевозчики.
Отмечается также, что МАДИ может аннулировать аккредитацию за нарушение правил перевозки пассажиров и багажа, или если водитель такси стал виновником ДТП. По данным инфоцентра, принимать заявки от таксистов будут в течение всего февраля, а остальные отборочные процедуры планируют завершить к 31 мая.
В декабре 2017 года в Москве были разработаны правила для работы такси во время ЧМ-2018. Таксистам, в частности, поручили выучить стандартные фразы на английском языке.
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