Автомобилистов призвали быть внимательнее на дороге в связи с непогодой

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Ситуация на дорогах столицы в ЦОДД оценивается как стабильная, без значительных затруднений. При этом водителям рекомендовали быть внимательнее в связи с надвигающейся на город непогодой, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".
В ЦОДД отметили, что, по прогнозам синоптиков, 21 ноября погода в столице может серьезно ухудшиться из-за гололедицы и осадков в виде дождя и снега
В непогоду столичным автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок по городу на личном транспорте и пересесть на общественный, который ходит штатно и готов к увеличению пассажиропотока.
Чтобы не допустить роста числа ДТП, в ЦОДД напомнили водителям о необходимости быть внимательными на дорогах и тщательно соблюдать правила дорожного движения, поддерживая безопасную дистанцию между машинами, а также избегая необоснованных маневров и резких торможений.
Ранее в МЧС предупредили москвичей о гололедице и сильном снегопаде во вторник, 21 ноября. Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности, отметив, что местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Синоптики также сообщили о приходе метеорологической зимы, так как, по прогнозам, 22 ноября среднесуточная температура опустится до отрицательных значений. На город, по словам метеорологов, надвигается северный циклон, и до конца недели температура воздуха будет падать.
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