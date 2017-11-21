В Москве еще пять станций метро интегрируют с МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в 2018 году еще пять станций метрополитена интегрируют с МЦК. Среди них четыре строящиеся станции − "Шелепиха", "Хорошевская", "Нижегородская улица" новой кольцевой линии метро и "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии, а также действующая станция "Ботанический сад" Калужско-Рижской линии.
Основные конструкции инфраструктуры уже преимущественно возведены, говорится в сообщении столичного департамента строительства. Уточняется, что на "Окружной" и "Шелепихе" построены надземный и подземный переходы, сообщает РИА Новости. На "Хорошевской" и "Нижегородской улице" для пассажиров обустроены специальные пешеходные дорожки. На станции "Ботанический сад" предстоит построить подземный переход, примыкающий к станции метро, чтобы пассажиры могли осуществлять пересадку, не выходя на улицу.
Ранее сообщалось, что платформу "Окружная" Савеловского направления МЖД планируют перенести ближе к Московскому центральным кольцу к осени 2018 года. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, основные конструкции уже построены. В будущем пассажиры смогут пересаживаться с МЦК и метро в электрички, не выходя на улицу.
Остановочный пункт станции Окружная Московской железной дороги перенесут ближе к МЦК для удобства пересадки пассажиров. Остановку оснастят лифтами и эскалаторами для удобства маломобильных людей.
В начале ноября стало известно, что в Москве появится новая ветка наземного метро – вернее, сквозные диаметральные маршруты пригородных электропоездов, движение по которым будет организовано по принципу метро.
Какие сквозные железные дороги в Москве уже есть, а какие предстоит построить по поддержанному президентом проекту "Московские центральные диаметры" (МЦД), читайте в материале портала Москва 24".
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