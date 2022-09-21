Вход и выход на станции "ЦСКА" могут ограничить 21 сентября из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вход и выход на станции "ЦСКА" столичного метро могут ограничить 21 сентября из-за концерта. Об этом Дептранс Москвы предупредил в своем телеграм-канале.

"Сегодня в 20:00 во дворце спорта "Мегаспорт" пройдет концерт. Будьте внимательны: по требованию полиции на станции "ЦСКА" возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – говорится в публикации.

Москвичам рекомендовали заранее купить билеты на обратную поездку в метро или оплатить проезд картой через специальные турникеты, чтобы сэкономить время в пути после мероприятия.

Ранее стало известно, что схема движения изменится на ряде улиц Москвы 24 сентября из-за проведения фестиваля по случаю закрытия мотосезона.

Так, уже с 23:30 пятницы, 23 сентября, будет полностью перекрыт проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, а также непосредственно улица Маши Порываевой. Ограничения будут действовать до 15:00 субботы.

