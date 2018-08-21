Три поезда задержаны на Казанском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два пригородных и один пассажирский поезд задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Причиной стал сбой в системе регулирования движения, сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

"Сегодня в 14:40 из-за неблагоприятных погодных условий на перегоне Алпатьево – Луховицы Казанского направления Московской железной дороги была нарушена штатная работа системы, отвечающей за автоматическую регулировку движения поездов, в результате в пути задержаны два пригородных и один пассажирский поезд", – отметили представители МЖД. Они добавили, что на место прибыли ремонтные бригады, которые ликвидируют последствия непогоды.

Диспетчеры организовали пропуск поездов со снижением скорости. В МЖД принесли извинения за доставленные пассажирам неудобства.

Ранее спасатели предупредили жителей столицы об ухудшении погоды 21 августа. В городе прошла гроза и ливень, они сопровождались сильным ветром. Его скорость в порывах достигала 20 метров в секунду.