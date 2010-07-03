Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу в Сети

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Шесть грузовиков ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений. В объявлении говорится, что грузовые автомобили выпущены в 1994 году, сообщает "Российская газета".

Как утверждает продавец, разместивший объявление, грузовики прошли только заводскую обкатку, и их пробег составляет 1,5 тысячи километра.

Купить ЗИЛ-133ГЯ можно за 700 тысяч рублей. Если нужен паспорт техсредства для выезда на дороги общего пользования, придется доплатить еще 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в интернете появилась информация о продаже тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан". Воздушное судно оценивается в 833,2 миллиона рублей. Отмечается, что самолет был выпущен в 1994 году и его состояние "удовлетворительное".