Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда задерживаются на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД в сторону области в связи с остановкой состава на перегоне Кунцевская – Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

Из-за этого часть электричек из Москвы проследует без остановок на станциях Сетунь и Немчиновка.

В настоящее время к остановившемуся поезду вызван вспомогательный локомотив.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД, а также аэроэкспрессов изменится в последние десять дней апреля из-за строительных работ. На станции Тимирязевская они будут идти с 23:00 до 05:50 в период с 22 по 24 апреля.