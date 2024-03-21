21 марта, 09:14Транспорт
Москвичей предупредили о технических работах в информационной системе МАДИ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Технические работы пройдут с 16:00 22 марта по 12:00 25 марта в информационной системе МАДИ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Ведомство попросило направлять электронные обращения через другие сервисы:
- по вопросам МАДИ – через электронную приемную правительства Москвы;
- по вопросам АМПП – через единый транспортный портал.
Кроме того, граждане могут направить обращение "Почтой России":
- в МАДИ – по адресу 129090, город Москва, улица Большая Почтовая, 7с1;
- в АМПП – по адресу 125040, город Москва, улица Скаковая 19.
Сервисные окна БКЛ и сервисного центра "Московский транспорт" также будут работать ограниченно по вопросам МАДИ и АМПП. Дополнительно заработают две приемные инспекции на спецстоянках.
Водителей предупредили, что узнать о местоположении эвакуированной машины можно по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного), а также в приложении "Парковки России".
Ранее стало известно, что на пяти улицах Москвы усилят патрулирование с 20 марта для улучшения безопасности городских дорог. Инспекторы будут проверять места, где водители бросают машины под запрещающими знаками и на тротуарах, уточнили в Дептрансе.
Патрули ЦОДД приходили на помощь столичным водителям более 10 тысяч раз за зиму
Читайте также
- Адвокат рассказал о новых законах для автомобилистов, вступающих в силу с 1 апреля
- Движение восстановлено на ряде улиц в центре Москвы