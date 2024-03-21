Москвичей предупредили о технических работах в информационной системе МАДИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Технические работы пройдут с 16:00 22 марта по 12:00 25 марта в информационной системе МАДИ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ведомство попросило направлять электронные обращения через другие сервисы:

по вопросам МАДИ – через электронную приемную правительства Москвы;

по вопросам АМПП – через единый транспортный портал.

Кроме того, граждане могут направить обращение "Почтой России":

в МАДИ – по адресу 129090, город Москва, улица Большая Почтовая, 7с1;

в АМПП – по адресу 125040, город Москва, улица Скаковая 19.

Сервисные окна БКЛ и сервисного центра "Московский транспорт" также будут работать ограниченно по вопросам МАДИ и АМПП. Дополнительно заработают две приемные инспекции на спецстоянках.

Водителей предупредили, что узнать о местоположении эвакуированной машины можно по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного), а также в приложении "Парковки России".

Ранее стало известно, что на пяти улицах Москвы усилят патрулирование с 20 марта для улучшения безопасности городских дорог. Инспекторы будут проверять места, где водители бросают машины под запрещающими знаками и на тротуарах, уточнили в Дептрансе.

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