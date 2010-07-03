Расписание электричек Горьковского направления изменится на два дня

Расписание электричек Горьковского направления изменится 23 и 24 марта, сообщает пресс-служба МЖД.
На втором главном пути станции Железнодорожная пройдут плановые работы. Движение на участке Реутово – Железнодорожная организуют по соседним путям.
В связи с этим график движения электричек, курсирующих ночью и рано утром, поменяется. Технологическое окно будет действовать с 21:20 до 7:00. Из расписания вывели несколько поездов на участке Москва – Железнодорожная.
У некоторых электричек скорректируют время отправления и число остановок на маршруте. Это коснется остановок Серп и Молот, Чухлинка, Кусково, Новогиреево, Реутово, Никольское, Салтыковская и Кучино.
С 31 марта МЖД перейдет на летнее расписание. Нововведения затронут Горьковское, Казанское, Киевское, Павелецкое, Рижское и Савеловское направления.
Там запустят 19 дополнительных поездов, маршруты еще 12 электричек продлят. Дополнительный транспорт будет доступен до конца сентября – начала октября.
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