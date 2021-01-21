На Чертановской улице задерживаются трамваи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи № 1 и 16 задерживаются на Чертановской улице в Москве. Они выбились из графика из-за повреждения контактной сети, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Вместо улицы Академика Янгеля трамваи ходят до Балаклавского проспекта", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по маршрутам трамваев курсируют автобусы.

Ранее движение трамваев было затруднено на Живописной улице в Москве. Там столкнулись грузовой автомобиль и трамвай, следующий по маршруту № 28к.