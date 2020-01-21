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Город

21 января, 15:13

Московский транспорт запускает Марафон идей

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский транспорт запускает Марафон идей, который позволит жителям столицы выступить с предложениями по улучшению работы транспорта в столице. Как сообщают в пресс-службе Дептранса, старт акции намечен на 21 января, а продлится она до конца марта.

Для того чтобы стать участником марафона, нужно пройти опрос на Едином транспортном портале.

"Перед всеми мегаполисами мира сейчас стоят новые вызовы – как сделать города экологичнее, как сделать их жителей более здоровыми, как сделать так, чтобы городской транспорт не уступал личному по комфорту и превосходил по скорости. Но у каждого города свой, подходящий только дня него, путь. И мы считаем, что в Москве этот путь можно найти только общаясь с горожанами. Напрямую. Без посредников. Наша задача – пройти весь путь от идеи до реализации вместе, чтобы у каждого москвича была возможность принять участие в этом общем деле", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сообщается, что все идеи горожан поступят в экспертный совет и будут там внимательно рассмотрены. Предполагается, что в совет войдут ведущие транспортные специалисты со всей России.

Итоги марафона будут подведены в мае 2020 года, а самые лучшие идеи будут, как заявили в департаменте транспорта, награждены.

Ранее стало известно, что Транспортный комплекс подвел итоги своей работы за 2019 год и определил круг задач на 2020 год. Одним из позитивных изменений стало повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах Москвы.

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