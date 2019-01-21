В Госдуме оценили инициативу получать номера по месту прописки

Инициативу ГИБДД вернуться к практике, когда автомобили могли иметь номер с кодом только того региона, где зарегистрирован собственник машины, поддержали в Госдуме.
"Это нововведение правильное и необходимое. Недавно введенный порядок, когда транспортные средства могли регистрировать где попало, затруднял поиск пропавших автомобилей, не мог обеспечить порядок на дорогах и высокий уровень борьбы с преступностью и не помогал решать те задачи, которые обозначали в ГИБДД", – цитирует RT первого зампредседателя комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова.
Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции намерены обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской. Нововведения отражены в проекте новых правил регистрации транспортных средств. Документ вступит в силу 4 августа текущего года вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств".
Инициативу в разговоре с порталом Москва 24 прокомментировал вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов. По его словам, одна из главных целей данной инициативы – упрощение администрирования водителей с местными и "неместными" номерами. Эксперт отметил, не совсем целесообразно снова разделять граждан по регионам. По правилам дорожного движения, и по административному регламенту ДПС, одной из причин остановок транспортного средства является признак административного правонарушения вне зависимости от региона регистрации.
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